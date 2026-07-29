Зеленський та Туск обговорять цілий спектр питань двосторонніх відносин

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск проводять переговори в Любліні.

Зустріч лідерів України і Польщі триває у будівлі Люблінського воєводського управління в Любліні, передає Ukrinform.

Як розповів журналістам речник президента Сергій Никифоров, ключові теми переговорів – це нормалізація відносин, реакція на прояви агресії проти українців, оборонна співпраця, координація з європейськими партнерами після візиту до США.

За даними канцелярії прем’єр-міністра РП, темами розмови стане, зокрема, підбиття підсумків візиту Зеленського до Сполучених Штатів. Крім того, очевидно, що під час переговорів обговорюватиметься цілий спектр питань двосторонніх відносин, зокрема співпраця в оборонній сфері, а також питання складної історії.

ForUA зазначає, польські медіа зауважують, що це перша зустріч Зеленського і Туска на території Польщі після загострення двосторонніх відносин на тлі історичних суперечок.

Востаннє глава Української держави був з візитом у Польщі в грудні 2025 року.