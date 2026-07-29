ВАКС обрав запобіжні заходи підозрюваним у розкраданні 150 млн Нацгвардії

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував запобіжні заходи до членів організованої групи, підозрюваних у заволодінні коштами Національної гвардії України на загальну суму понад 150 млн грн. Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила у Фейсбуці.

Слідчі судді ВАКС задовольнили клопотання детективів НАБУ, погоджені прокурором САП, та застосували запобіжні заходи до членів організованої групи, яка заволоділа коштами Нацгвардії України на загальну суму понад 150 млн грн.

За даними слідства, у 2024 році для потреб Нацгвардії знадобилася нерухомість для зберігання продовольства військових. Замість купівлі у власників за реальною ціною посадовці Нацгвардії домовилися з підприємцями, щоб вони придбали приміщення через підконтрольну компанію та одразу перепродали його Нацгвардії за завищеною більш ніж на 143 млн грн ціною.

Залучені оцінювачі за винагороду підробили звіти про оцінку майна, вказавши в них наперед визначену співучасниками завищену вартість.

Крім того, ті самі підприємці у змові з посадовцями Нацгвардії заволоділи ще понад 7 млн грн під час закупівель сонячних станцій та шин для військових частин.

За результатом розгляду клопотань сторони обвинувачення суд обрав шістьом учасникам схеми такі запобіжні заходи: колишньому заступнику директора департаменту логістики головного управління НГУ - тримання під вартою з альтернативою у вигляді 20 млн грн застави; колишньому начальнику Центральної бази виробничо-технологічної комплектації - тримання під вартою з альтернативою у вигляді понад 29 млн грн застави; колишньому заступнику начальника Центральної бази виробничо-технологічної комплектації - заставу в розмірі понад 6 млн грн; директору підконтрольної організаторам злочину фірми - заставу в розмірі 4 млн грн; першому з оцінювачів-пособників - заставу в розмірі понад 1,6 млн грн; другому з оцінювачів-пособників - заставу в розмірі 500 тис. грн.

Дії учасників групи кваліфіковані за трьома епізодами за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв ForUA, НАБУ та САП повідомили про підозру вісьмом особам, причетним до заволодіння понад 150 млн грн Нацгвардії України.

У НАБУ зазначили, що йдеться про посадовців Головного управління НГУ - заступника директора департаменту логістики, начальника Центральної бази виробничо-технологічної комплектації та його заступника; двох підприємців - фактичних власників низки приватних компаній - та директора одного з підконтрольних підприємств; двох директорів оціночних компаній, які діяли у статусі пособників.

Підозрюваних службовців НГУ за результатами службового розслідування відсторонили від посад ще у 2025 році після проведення детективами НАБУ перших обшуків.