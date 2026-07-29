Українські фахівці готові долучитися до гасіння лісових пожеж у Франції, – Зеленський

Зеленський заявив про готовність України допомогти Франції з пожежами. Про це глава держави повідомив після телефонної розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном. За словами Зеленського, українські фахівці готові долучитися до гасіння пожеж.

– Україна завжди готова допомогти тим, хто підтримує нас упродовж років боротьби проти російської агресії. Запропонував Франції необхідну допомогу. Наші фахівці можуть долучитися до гасіння пожеж, – зазначив президент.

Під час розмови Зеленський також поінформував Макрона про результати зустрічей у Білому домі та Сенаті США. Сторони обговорили дипломатичні перспективи та скоординували можливі подальші кроки для наближення миру.

Окрему увагу президенти приділили підготовці України до зими, зокрема постачанню пакетів допомоги для посилення протиповітряної оборони та підтримки енергетики. Франція працюватиме над пошуком відповідних рішень.

На південному заході Франції вирують масштабні лісові пожежі, майже 4 тис. людей були евакуйовані із туристичних районів на узбережжі Атлантичного океану, пише The Guardian.

Евакуацію проводять поблизу курортного міста Лакано, розташованого на захід від Бордо. У цьому районі пожежники продовжують боротьбу з великим осередком займання.

За даними французької влади, у департаменті Жиронда вогонь уже охопив близько 42 тис. гектарів. Це приблизно вчетверо більше за площу Парижа.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав пожежі найсерйознішою кризою такого типу в країні з часів Другої світової війни.

Лісові пожежі також тривають в інших регіонах Франції, зокрема в департаменті Вар. Там рятувальникам вдалося частково локалізувати займання.

Синоптики попереджають про повернення екстремально високих температур, тому загроза виникнення нових осередків вогню залишається значною.

На тлі екстремальної спеки пожежі також вирують і в Іспанії та Італії. В іспанській провінції Авіла вогонь охопив близько 50 тисяч гектарів.