Від російських ракет і дронів у метро ховались майже 42 тисячі киян

Під час масованого обстрілу Києва в ніч на 15 червня на станціях метро укривалися майже 42 тисячі людей, із яких 3 400 – діти.
46 підземних станцій метро працюють як укриття цілодобово під час повітряної тривоги. На вхід відкриті всі без винятку вестибюлі, повідомляє КП "Київський метрополітен".
Центральні станції метро – "Золоті ворота", "Театральна", "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Площа Українських Героїв", "Палац спорту" – менш заповнені, тож киянам радять за можливості використовувати їх як альтернативу.
Для комфортного перебування на станціях метро як укритті рекомендовано мати:
- теплі речі, ковдру або каремат, оскільки середня температура в укритті становить 17–18°C;
- воду або теплий напій, необхідні ліки;
- засоби гігієни (вологі та сухі серветки);
- для тварин – пелюшки та пакетики.
Комунальники закликають:
- не брати громіздкі речі, зокрема намет або надувний матрац. Тоді вільний простір використають й інші люди, які прийшли в укриття;
- розміщуватися на платформі так, щоб лишалися вільні проходи до службових приміщень, санвузлів і поїздів (якщо тривогу оголосили під час руху поїздів). За потреби працівники станції зорієнтують, де краще розташуватися;
- слухати всі оголошення та вказівки чергового персоналу станції, аби перебування на станціях було комфортним і безпечним.Автор: Галина Роюк