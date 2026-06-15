Від російських ракет і дронів у метро ховались майже 42 тисячі киян

Під час масованого обстрілу Києва в ніч на 15 червня на станціях метро укривалися майже 42 тисячі людей, із яких 3 400 – діти.

46 підземних станцій метро працюють як укриття цілодобово під час повітряної тривоги. На вхід відкриті всі без винятку вестибюлі, повідомляє КП "Київський метрополітен".

Центральні станції метро – "Золоті ворота", "Театральна", "Майдан Незалежності", "Хрещатик", "Площа Українських Героїв", "Палац спорту" – менш заповнені, тож киянам радять за можливості використовувати їх як альтернативу.

Для комфортного перебування на станціях метро як укритті рекомендовано мати:

- теплі речі, ковдру або каремат, оскільки середня температура в укритті становить 17–18°C;

- воду або теплий напій, необхідні ліки;

- засоби гігієни (вологі та сухі серветки);

- для тварин – пелюшки та пакетики.

Комунальники закликають:



- не брати громіздкі речі, зокрема намет або надувний матрац. Тоді вільний простір використають й інші люди, які прийшли в укриття;

- розміщуватися на платформі так, щоб лишалися вільні проходи до службових приміщень, санвузлів і поїздів (якщо тривогу оголосили під час руху поїздів). За потреби працівники станції зорієнтують, де краще розташуватися;

- слухати всі оголошення та вказівки чергового персоналу станції, аби перебування на станціях було комфортним і безпечним.

Фото: КП "Київський метрополітен".