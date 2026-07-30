﻿
Економіка

Уряд вирішив скасувати пільги на посилки до 150 євро

Уряд вирішив скасувати пільги на посилки до 150 євро

Кабмін направив до Ради законопроєкт, який скасовує звільнення від ПДВ імпортних товарів вартістю до 150 євро, придбаних через іноземні маркетплейси.

Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, зараз товари вартістю до 150 євро, які надходять в Україну міжнародними поштовими відправленнями, не оподатковуються ПДВ. Уряд пропонує скасувати цю пільгу та узгодити українські правила із законодавством Євросоюзу.

Приватні подарунки вартістю до 45 євро, які фізичні особи надсилають безоплатно, і надалі не оподатковуватимуться.

У Кабміні очікують, що скасування пільги щороку приноситиме бюджету понад 10 млрд. грн.

Якщо Рада ухвалить законопроєкт, нові правила почнуть діяти не раніше 2027 року. Маркетплейсам, операторам доставки та іншому бізнесу обіцяють дати час на підготовку.

Фото: Pixels.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

податкиКабмінВРУпосилкиКорецький
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

На Оболоні обмежать рух транспорту до 1 вересня
Столиця 30.07.2026 06:26:24
На Оболоні обмежать рух транспорту до 1 вересня
Читати
В Україні 30 липня без опадів, вдень до +33°
Суспiльство 30.07.2026 00:04:29
В Україні 30 липня без опадів, вдень до +33°
Читати
Національна спілка кінематографістів анонсувала показ у Києві кіномюзиклу «Гуцулка Ксеня»
Культура 29.07.2026 23:32:53
Національна спілка кінематографістів анонсувала показ у Києві кіномюзиклу «Гуцулка Ксеня»
Читати

Популярнi статтi