Зеленський обирає Кишинів замість польських аеропортів, МЗС просить не шукати політику

Президент Володимир Зеленський та українська делегація вирушать на саміт «Групи семи» з аеропорту Кишинева. Це вже другий за останній час випадок, коли для закордонної поїздки глава держави використовує молдовський аеропорт замість польського Жешува.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на дані авіаційного ресурсу Airnavradar.

Згідно з інформацією про заплановані рейси, літак із президентом та членами української делегації ввечері 15 червня вилетить із Кишинева до Женеви.

Саміт G7 відбудеться у французькому місті Ев'ян на березі Женевського озера. Женева є найближчим великим міжнародним аеропортом до місця проведення зустрічі лідерів країн «Великої сімки».

Протягом останніх трьох років основним аеропортом для закордонних поїздок українського президента був польський Жешув. Крім того, президентський літак часто перебував між рейсами у Кракові, де є кращі можливості для технічного обслуговування.

Водночас, як свідчать дані авіаресурсів, перед нинішнім вильотом літак також перебував у Кракові, звідки вдень 15 червня прибув до Кишинева.

Перший випадок використання молдовського аеропорту для закордонного візиту президента України стався під час нещодавньої поїздки до Великої Британії. Тоді це викликало припущення про можливу зміну постійного місця базування президентського літака.

У публічному просторі також лунали версії, що рішення могло бути пов’язане з напруженням у відносинах між Києвом і Варшавою через суперечки навколо назви одного з підрозділів Сил оборони України, пов’язаної з УПА.

Однак Міністерство закордонних справ України раніше відкинуло припущення про політичні мотиви використання аеропорту Кишинева, наголосивши, що таке рішення не має політичного підґрунтя.