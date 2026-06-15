Фальшиві гроші: яку валюту в Україні підробляють найчастіше

Національний банк України оприлюднив статистику вилучених фальшивих грошей за останній рік. Як виявилося, лідером за кількістю виявлених підробок є долар США, а не гривня.

Згідно з даними НБУ, підроблені долари США виявляються приблизно у сім разів частіше, ніж фальшиві гривні. Найчастіше серед вилучених підробок трапляється банкнота номіналом 100 доларів США.

Водночас українська гривня значно рідше стає об’єктом підробок. Серед фальшивих гривневих банкнот найчастіше зустрічаються купюри номіналом 500 гривень. Рідше підробляють 200 та 1000 гривень, тоді як фальшивки номіналом 20, 50 і 100 гривень є поодинокими.

У Нацбанку пояснюють, що підробка дрібніших номіналів є економічно невигідною для злочинців через високу собівартість виготовлення якісних фальшивих банкнот.

Регулятор нагадує громадянам про необхідність уважно перевіряти купюри під час розрахунків. Зокрема, варто звертати увагу на водяні знаки, захисні стрічки, голограми та рельєфні елементи. У разі сумнівів щодо справжності банкноти НБУ радить звертатися до банківських установ для перевірки.

Фахівці також застерігають українців від обміну валют у неофіційних пунктах та розрахунків із малознайомими особами, адже саме там ризик отримати фальшиві гроші є найвищим.

Як повідомляло раніше ForUa, українські банки ввели жорсткіші правила на зняття грошей.