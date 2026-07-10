В Україні з'являться 2000 гривень зі Стусом

На новій банкноті номіналом 2000 грн. зображено українського поета та дисидента Василя Стуса.

Банкноту введуть у обіг 4 вересня, повідомляє ЕП.

Цього дня у 1965 році Василь Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провів у Києві першу відкриту публічну акцію протесту проти політичних репресій СРСР української інтелігенції. 4 вересня 1985 року Стус загинув в ув'язненні у таборі особливого режиму.

За розрахунками НБУ, заміна банкнот номіналом 1000 грн. на купюри у 2000 грн. скоротить витрати на логістику вдвічі. Порівняно з перевезенням банкнот у 500 грн. витрати можуть зменшитися у чотири рази, а банкнот у 200 грн. - у десять разів.

З часу появи банкноти у 1000 грн. у 2019 році середньомісячна зарплата в Україні зросла втричі, а рівень цін удвічі.

Якщо сім років тому для виплати середньої зарплати готівкою було достатньо близько 10 банкнот найбільшого номіналу, то у 2026 році для цього потрібно вже понад 30 купюр по 1000 грн.

Обсяг готівки в обігу за цей час зріс більш ніж удвічі - з майже 390 млрд. грн. у 2019 році до понад 970 млрд. грн. станом на 1 липня 2026 року. Водночас частка банкнот номіналом 1000 грн уже перевищила 55% загальної суми готівки в обігу.

Серед інших переваг для держави Нацбанк назвав сприяння зберіганню заощаджень у національній, а не іноземній валюті.

Фото: ЕП.