Після багаторічних зауважень дизайнерів НБУ припинив «піратствувати» зі шрифтами

Національний банк України змінить напис номіналу на новій банкноті вартістю 2000 гривень після критики дизайнерської спільноти щодо використання шрифту без належної ліцензії.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

За його словами, під час створення попереднього варіанта напису шрифтовий пакет не використовувався, а юридичних питань щодо оформлення банкноти немає. Водночас після зауважень фахівців Нацбанк вирішив змінити напис номіналу.

«Тому маємо єдино правильне рішення. Напис номіналу буде змінено. І дякую уважним професіоналам, які не байдужі до того, як виглядає наша гривня. Так і має працювати відповідальність – взаємно», – написав Пишний.

У НБУ наголосили, що банкноту ще не передали у виробництво, тому зміни не вплинуть на заплановану дату введення її в обіг — 4 вересня 2026 року.

Нагадаємо, 10 липня Національний банк презентував нову банкноту номіналом 2000 гривень із портретом українського поета, дисидента та правозахисника Василя Стуса.

Після презентації дизайнер Богдан Гдаль повідомив, що в оформленні купюри знову використано кирилізовану версію шрифту Bickham Script, створену російською дизайнеркою Олександрою Гофман без офіційної ліцензії від правовласника шрифту. На думку дизайнера, використання такої модифікації є порушенням авторських прав.

Гдаль нагадав, що разом зі шрифтовим дизайнером Андрієм Шевченком звертав увагу Нацбанку на цю проблему ще у 2019 році після випуску банкноти номіналом 1000 гривень. Попри це, аналогічне шрифтове рішення було використане й під час підготовки нової купюри.

Після чергової хвилі критики Національний банк вирішив змінити напис номіналу ще до початку виробництва банкнот.