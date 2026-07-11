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Суспiльство

У дизайні нової купюри номіналом 2000 гривень знайшли курйозну помилку

У дизайні нової купюри номіналом 2000 гривень знайшли курйозну помилку

Перекладач, філософ і випускник Донецького національного університету Олексій Панич звернув увагу на, за його словами, курйозну деталь у дизайні нової банкноти номіналом 2000 гривень. На реверсі купюри зображено корпус філологічного факультету Донецького національного університету імени Василя Стуса, однак на ілюстрації, як стверджує Панич, відсутні вхідні двері.

Про це він написав у Facebook.

За словами Панича, у реальності будівля має дві пари вхідних дверей, розташованих по обидва боки центрального вікна вестибюля. Водночас на зображенні, використаному для оформлення банкноти, на місці входу видно лише три вікна.

«Нема куди зайти — ні Стусові, ні його нащадкам. У якомусь сенсі це навіть символічно», — зазначив перекладач.

Він також пригадав історію початку 2000-х років, коли навчався у цьому корпусі. За його словами, у 2001 році центральне вікно вестибюля замурували, щоб встановити меморіальну дошку на честь Василя Стуса. Через це приміщення стало значно темнішим.

Панич зауважив, що на новій банкноті відтворено вже замуроване центральне вікно, однак, на його думку, автори дизайну пішли ще далі, повністю прибравши з фасаду всі двері будівлі.

Наразі Національний банк України не коментував зауваження щодо оформлення нової банкноти.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

НБУНацбанкдизайнВасиль Стус2000 гривень
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