США та Іран оголосили про мирну угоду

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шариф повідомив про досягнення мирної угоди між Сполученими Штатами та Іраном, яка передбачає негайне та безстрокове припинення військових операцій.

Про це глава пакистанського уряду написав у соціальній мережі X. За його словами, домовленості стали результатом інтенсивних дипломатичних переговорів за участю міжнародних посередників.

«Після інтенсивних переговорів ми раді оголосити, що мирної угоди між Сполученими Штатами Америки та Ісламською Республікою Іран досягнуто. Обидві сторони оголосили про негайне та постійне припинення військових операцій на всіх фронтах, включно з Ліваном», – зазначив Шариф.

За його словами, офіційна церемонія підписання угоди має відбутися 19 червня у Швейцарії. Очікується, що до того часу сторони проведуть серію додаткових консультацій, під час яких будуть узгоджені технічні аспекти реалізації домовленостей та механізми контролю за їх виконанням.

Тим часом президент США Дональд Трамп підтвердив інформацію про завершення переговорів та досягнення домовленостей з Тегераном. У своїй соціальній мережі Truth Social він привітав світову спільноту з укладенням угоди.

Крім того, Трамп заявив про відкриття Ормузької протоки для міжнародного судноплавства та анонсував негайне припинення військово-морської блокади з боку Сполучених Штатів.

«Судна всього світу, запускайте свої двигуни. Нехай нафта тече рікою!» – написав американський президент.

Ормузька протока має стратегічне значення для світового енергетичного ринку, адже через неї проходить значна частина глобального експорту нафти та скрапленого природного газу. Будь-яка ескалація в цьому регіоні традиційно викликає занепокоєння на міжнародних ринках і впливає на ціни на енергоносії.

Наразі деталі мирної угоди офіційно не оприлюднені. Водночас заяви сторін свідчать про намір перейти від військового протистояння до дипломатичного врегулювання суперечностей, що може стати одним із найважливіших геополітичних рішень останніх років.

Як повідомляло раніше ForUa, стали відомі подробиці меморандуму між США та Іраном.