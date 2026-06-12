Стали відомі подробиці меморандуму між США та Іраном

Меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном передбачає негайне відкриття Ормузької протоки без стягнення плати за проїзд та послаблення санкцій проти Ірану в обмін дотримання правил.

Меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном продовжить припинення вогню на 60 днів, зокрема в Лівані, протягом яких сторони проводитимуть переговори щодо ядерної програми Тегерану, повідомляє Axios.

США та Іран узгодили текст угоди, але вона потребує остаточного затвердження. Станом на вечір четверга угоду було схвалено з іранської сторони на високому рівні, але, ймовірно, не верховним лідером Моджтабою Хаменеї.

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує підписання домовленості цими вихідними. Як відомо, чотири літаки C-17 ВПС США вилетіли до Європи у четвер, перевозячи обладнання для можливої ​​поїздки віцепрезидента Джей Ді Венса на церемонію підписання в Женеві.

За словами двох дипломатів з країн-посередників та двох американських посадовців, попередня угода була досягнута в середу ввечері після кількох годин переговорів між катарським посередником Алі Аль-Таваді та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.

Заява Трампа про те, що угоду було укладено, стала несподіванкою для прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. За даними джерела з США, останніми днями Нетаньягу опинився в невіданні, телефонуючи союзникам, близьким до адміністрації Трампа, щоб спробувати зібрати інформацію.

Згідно з меморандумом про взаєморозуміння, Іран візьме на себе певні зобов'язання щодо своєї ядерної програми – перш за все ніколи не мати ядерної зброї та вирішити проблему навколо свого збагаченого урану.

Угода також передбачає негайне відкриття Ормузької протоки без стягнення плати за проїзд, а також повернення до довоєнних обсягів судноплавства протягом 30 днів. Натомість морську блокаду США також буде знято.

Раніше офіційні особи США повідомили, що після повторного відкриття протоки Ірану буде надано тимчасове скасування санкцій, що дозволить йому продавати нафту протягом 60 днів. Послаблення санкцій триватиме, якщо Тегеран дотримуватиметься початкової угоди та продемонструє "добросовісну волю" на наступних переговорах щодо ядерної програми.

Досі незрозуміло, чи містить текст якесь детальне пояснення того, що станеться з мільярдами іранських активів, замороженими за кордоном. Іран наполягав на тому, що він повинен отримати певну суму грошей негайно після підписання будь-якої початкової угоди, тоді як США заявили, що кошти будуть виплачуватися траншами на основі дотримання умов.

Фото: bes.media.