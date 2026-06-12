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Трамп хоче підписати угоду з Іраном на цих вихідних

Трамп хоче підписати угоду з Іраном на цих вихідних

Президент США Дональд Трамп стверджує, що підписання мирної угоди з Іраном може відбутися вже цими вихідними.

За словами Трампа, підписання угоди може відбутися вже цими вихідними в Європі. В разі її укладення на церемонії буде присутній віцепрезидент Джей Ді Венс, повідомляє Bloomberg.

Він заявив, що верховний лідер Ірану дав згоду на угоду, хоча й зауважив, що вона ще не остаточно узгоджена.

Трамп охарактеризував її як "дуже сильний меморандум про взаєморозуміння, який має дещо концептуальний характер", що відновить судноплавство в Ормузькій протоці та передбачатиме зобов’язання Тегерана не прагнути до створення ядерної зброї.

"Сьогодні ми поклали край війні з Іраном. Ми уклали чудову угоду. Ядерної зброї не буде. Люди дуже скоро почнуть повертатися додому. Справа практично, практично завершена. Ми отримали все, що хотіли", – заявив Трамп.

Фото: oxu.az.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАпереговоривійнаІранТрамп
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