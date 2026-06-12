США готують нове фінансування для українських Сил оборони

Комітет Сенату США з питань збройних сил підтримав продовження безпекової допомоги Україні та схвалив збільшення фінансування відповідної програми до 750 мільйонів доларів.

Таке рішення міститься у сенатській версії Закону про національну оборону США (NDAA) на 2027 фінансовий рік. Кошти будуть спрямовані на Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), через яку фінансується закупівля озброєння та військової техніки для українських Сил оборони у американських виробників повідомляє Reuters.

Крім фінансування, документ передбачає заборону на використання коштів Міністерства оборони США для будь-яких дій, які можуть трактуватися як визнання російського суверенітету над міжнародно визнаними територіями України.

Також законопроєкт зобов'язує Пентагон продовжувати надання розвідувальної підтримки Україні для проведення операцій із захисту та відновлення контролю над окупованими територіями.

Водночас документ ще має пройти розгляд у повному складі Сенату та Палати представників США. Після узгодження остаточної редакції його передадуть на підпис президенту.

Як повідомляло раніше ForUa, Палата представників США ухвалила допомогу Україні та жорсткі санкції проти РФ.