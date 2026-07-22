Пентагон розкрив справжню ціну війни з Іраном

Військова кампанія США проти Ірану вже коштувала американському бюджету десятки мільярдів доларів. Також, за офіційними даними, під час бойових дій загинули 18 американських військових, ще близько 430 отримали поранення. Під час виступу в Конгресі міністр оборони США Піт Гегсет повідомив, що витрати на операцію вже становлять 37,5 млрд доларів. Ця сума охоплює як уже понесені витрати, так і фінансування, заплановане до кінця вересня, повідомляє Reuters.

Водночас адміністрація президента Дональда Трампа звернулася до Конгресу з проханням виділити ще 90 млрд доларів. За словами Гегсета, значна частина цих коштів буде спрямована на продовження військової кампанії проти Ірану. Очільник Пентагону наголосив, що без додаткового фінансування армія може зіткнутися із серйозними проблемами, які вплинуть на обороноздатність країни. За його словами, Міністерству оборони США необхідно близько 1,5 трлн доларів фінансування на 2027 фінансовий рік.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн підтвердив, що коштів на виплату зарплат військовослужбовцям вистачить, однак фінансування модернізації армії, закупівлі озброєння та технічного обслуговування може

Тим часом у Конгресі дедалі частіше лунає критика на адресу Білого дому через недостатню відкритість щодо цілей і подальших планів військової кампанії. Частина законодавців побоюється, що конфлікт може перерости у тривалу війну.

Як повідомляло раніше ForUa, військові США запевняють, що можуть гарантувати безпеку цивільним судам в Ормузькій протоці.