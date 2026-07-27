В окупованому Севастополі після ударів по військових об'єктах зникло світло і зупинилися тролейбуси

У тимчасово окупованому Севастополі вранці 27 липня сталися масштабні перебої з електропостачанням після нічних ударів по військових об'єктах на території Криму.

Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода «Крим.Реалії».

За інформацією видання, у перші години доби місто залишилося майже повністю без електроенергії. Призначений Росією «губернатор» Севастополя Міхаіл Развожаєв заявив, що відключення було вимушеним заходом для запобігання перевантаженню електромереж за межами міста.

Згодом електропостачання більшості споживачів відновили за тимчасовою схемою. У підконтрольному окупаційній владі підприємстві «Севастопольенерго» повідомили, що після збільшення доступної потужності вдалося повернутися до звичного графіка подачі електроенергії.

Через перебої зі світлом у місті тимчасово припинили рух тролейбусів. У підприємстві «Севелектроавтотранс» повідомили, що частину маршрутів замінили автобусами, водночас автобуси №33 та №72 не курсують, а решта маршрутів працює зі збільшеними інтервалами.

Проблеми з електропостачанням також призвели до обмежень водопостачання. За даними місцевого водоканалу, знижений тиск води зафіксовано як у віддалених населених пунктах, так і в окремих районах Севастополя.

Після початку повномасштабної війни об'єкти військової та критичної інфраструктури на території Росії й тимчасово окупованих регіонах України регулярно зазнають ударів. Генеральний штаб ЗСУ неодноразово заявляв, що такі операції спрямовані на послаблення військового потенціалу російських окупаційних сил та примушення Росії припинити збройну агресію проти України.