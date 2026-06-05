Палата представників США ухвалила допомогу Україні та жорсткі санкції проти РФ

Палата представників США схвалила законопроєкт про підтримку України та посилення тиску на Росію. Документ підтримали 226 конгресменів, проти проголосували 195.

Що передбачає законопроєкт:

- понад 1 млрд доларів прямої допомоги Україні на безпеку та відновлення;

- ще 8 млрд доларів оборонних позик;

- масштабні санкції проти ключових секторів російської економіки.

Попри спротив більшості республіканців, частина представників партії підтримала документ. Голосування стало можливим завдяки процедурі, яка дозволила винести законопроєкт на розгляд в обхід керівництва Палати.

Тепер документ має розглянути Сенат. Втім, його перспективи там поки що залишаються невизначеними через складну процедуру ухвалення та політичні розбіжності.

Один із авторів ініціативи заявив, що рішення Палати має стати сигналом для Кремля про те, що підтримка України в США зберігається.

Як повідомляло раніше ForUa, держсекретар США Марко Рубіо анонсував новини про допомогу Україні у розмірі 400 мільйонів доларів.