Законопроєкт про жорсткі санкції проти Росії набирає обертів у США

Законопроєкт про нові санкції США проти Росії отримав підтримку понад 60 сенаторів, що дає йому достатньо голосів для ухвалення у верхній палаті Конгресу. Водночас документу ще належить пройти кілька важливих етапів, зокрема розгляд у Палаті представників, повідомляє Axios.

За даними видання, двопартійний законопроєкт, який передбачає посилення санкційного тиску на Росію, вже має щонайменше 61 співавтора в Сенаті США. Серед них 39 республіканців і 22 демократи, що забезпечує документу необхідну підтримку для ухвалення. Втім, як зазначає виданняя із посиланням на джерело, знайоме з перебігом роботи над законопроєктом, наразі головною перешкодою є не кількість голосів, а час, необхідний для винесення документа на обговорення в Сенаті.

Оновлену версію законопроєкту просуває сенатор-демократ Річард Блюменталь. Після можливого схвалення Сенатом документ ще має отримати підтримку Палати представників, перш ніж його зможе підписати президент. Законопроєкт передбачає запровадження санкцій проти російських високопосадовців, а також значне підвищення тарифів для країн, які купують російську нафту. Його метою є посилення економічного тиску на Москву, насамперед через енергетичний сектор.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що законопроєкт має високі шанси на ухвалення. За його словами, документ можуть додатково розширити, включивши до нього санкції проти Ірану та угруповання «Хезболла».

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