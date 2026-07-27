FPV-системи: ключовий елемент сучасних безпілотних комплексів

FPV-система — це комплект бортового й наземного обладнання, що працює в комплекті, а не лише один дрон. На рамі стоять двигуни, контролер польоту, регулятори обертів, камера, відеопередавач, приймач керування та акумулятор. Оператор працює з пультом, окулярами або монітором, антенами й джерелом живлення. Якщо один вузол не сумісний з іншими, дрон може злетіти, але не дати нормальної картинки або не приймати команди.

FPV означає First Person View — керування за зображенням із камери на борту. Відео надходить до оператора майже без затримки, тому він бачить політ від першої особи й коригує рух за тим, що відбувається перед дроном. Затримка — це час між подією перед камерою та її появою на екрані. Коли вона завелика, складніше точно провести борт між перешкодами або встигнути відреагувати на зміну обстановки.

Для яких задач застосовують FPV

У військовій сфері дрони ФПВ використовують для розвідки маршруту, спостереження, коригування та ударних задач. Дрони камікадзе — це одноразові платформи, які не повертаються після виконання місії. Вони можуть мати схожу раму з розвідувальним безпілотником, але збираються під інше навантаження, дальність і спосіб застосування.

Розмір дрона визначають за діаметром пропелерів у дюймах. Компактні рами легші й маневровіші, більші можуть нести місткіший акумулятор або корисне навантаження. Одна цифра не пояснює можливості борту: на політ впливають вага рами, двигуни, батарея, електроніка та налаштування всієї системи.

Відео й керування працюють окремо

Камера передає зображення через відеопередавач, а приймач в окулярах чи на моніторі його відтворює. Пульт надсилає команди іншим каналом — на бортовий приймач. Обидві частини мають працювати стабільно, бо хороша картинка не допоможе, якщо дрон не слухається керування, а точний канал команд не замінить огляд.

Відеосистеми відрізняються якістю зображення, затримкою та сумісністю обладнання. Перед купівлею перевіряють, чи підходять окуляри до приймача, пульт — до бортового модуля, а акумулятор — до силової частини рами. Після того як визначилися з розміром, типом зв’язку й комплектацією, у розділі ФПВ дрони можна переглянути моделі за цими параметрами, а не орієнтуватися лише на назву.

Чому українське виробництво має значення

Українські виробники швидко оновлюють конструкції після використання в реальних умовах. У лінійках з’являються борти різного розміру, моделі на оптоволокні, тепловізійні конфігурації та перехоплювачі. Можливість змінити раму, захист електроніки, розміщення камери чи комплектацію без довгого очікування важлива для підрозділів, яким потрібні робочі системи під конкретне завдання.

Коли вже визначилися з типом борту й обладнанням, на Flash Army можна переглянути доступні FPV-системи та їхню комплектацію. У картках видно розмір рами, тип відеозв’язку, формат керування й склад набору. Перед замовленням ці дані варто звірити з наявними окулярами, пультом, батареями та зарядним обладнанням — так система працюватиме як один комплект, а не як набір окремих деталей.