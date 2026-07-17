Підтримка України в Польщі різко просіла: названо головну причину

У Польщі суттєво знизилася підтримка подальшої військової допомоги Україні. Якщо наприкінці 2022 року її схвалювали понад три чверті поляків, то тепер "за" виступає трохи більше половини опитаних. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного на замовлення польського видання Rzeczpospolita.

Згідно з опитуванням, 52,2% респондентів підтримують продовження військової допомоги Україні. Водночас 45,2% висловилися проти такої підтримки, а ще 2,5% не змогли визначитися з відповіддю. Для порівняння, наприкінці 2022 року військову допомогу Україні підтримували 77,5% поляків, тоді як противників було лише 18,3%. Таким чином, за кілька років рівень підтримки помітно знизився.

Найбільше критично налаштованих щодо подальшої допомоги Україні зафіксовано серед прихильників опозиційних політичних сил, зокрема партій «Право і справедливість», «Конфедерація» та Razem. Скептичні настрої також переважають серед жителів сільської місцевості, молоді та громадян, які не беруть участі у виборах.

Як зазначає Rzeczpospolita, зміна суспільних настроїв відбувається на тлі загострення польсько-українських відносин через історичні питання. Однією з причин дискусій стало рішення української влади присвоїти одному з військових підрозділів ім'я героїв УПА.

Додаткову хвилю критики в Польщі викликали повідомлення про передачу Україні п'яти ракет PAC-3 для зенітно-ракетних комплексів Patriot, що також стало предметом політичних суперечок усередині країни.

Як повідомляло раніше ForUa, глава оборонного відомства Польщі закликав біженців призовного віку поповнити лави ЗСУ.