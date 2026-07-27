Українське консульство відреагувало на жорстокий напад на громадян України в Польщі

Генеральне консульство України у Вроцлаві закликало польські правоохоронні органи оперативно та всебічно розслідувати ймовірний напад на двох громадян України, який стався у Вроцлаві.

Про це дипломатична установа повідомила 27 липня.

Консульство оприлюднило відео інциденту, яке раніше поширили у соціальних мережах, та заявило, що останнім часом у Польщі почастішали випадки насильства й агресії щодо українців.

«Змушені констатувати, що останнім часом у Польщі почастішали випадки насильства та агресії, жертвами яких стають громадяни України. Кожен такий випадок потребує ретельного розслідування та належної правової оцінки», – наголосили у дипустанові.

У консульстві повідомили, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доручив терміново вжити необхідних заходів реагування. Дипломати вже звернулися із запитом до Національної поліції Польщі та очікують на офіційну інформацію.

У разі підтвердження обставин інциденту українська сторона розраховує на об'єктивне та оперативне розслідування, встановлення мотивів злочину й притягнення винних до відповідальності. У консульстві підкреслили, що будь-які прояви насильства, ксенофобії чи ненависті є неприйнятними.

Також дипломатична установа закликала громадян України, які могли постраждати під час інциденту або володіють інформацією про нього, звернутися до консульства для отримання допомоги та координації взаємодії з польськими правоохоронцями.

За інформацією Polsat News, напад стався 26 липня у Вроцлаві. Мати однієї з потерпілих повідомила, що її доньці наклали шви, а в неї та її супутника медики підозрюють струс мозку.

Представниця поліції Вроцлава Александра Фреус підтвердила журналістам, що напад має ознаки злочину на етнічному ґрунті. За її словами, правоохоронці вже отримали заяву від постраждалих та працюють над встановленням особи й затриманням нападників.

Це вже не перший випадок імовірно етнічно вмотивованої агресії проти українців у Польщі за останній час. 22 липня у Легниці затримали жінку, яку підозрюють у нападі на українських підлітків, а раніше цього місяця поліція затримала чоловіка, який ображав у громадському транспорті українських дітей, що перебувають у Польщі під тимчасовим захистом.

У Головному управлінні поліції Польщі повідомляють про зростання кількості звернень щодо злочинів на ґрунті ненависті стосовно громадян України. За перше півріччя 2026 року українці подали 180 таких заяв, що на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року.