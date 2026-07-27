Російські дрони 33 рази залітали у повітряний простір Румунії

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було зафіксовано понад 100 атак на українську територію поблизу кордону з Румунією.

У 2026 році було зафіксовано понад 40 атак на територію України поблизу румунського кордону. У відповідь на ці інциденти літаки, які виконують завдання в межах Посиленої місії повітряної поліції, піднімалися у повітря 34 рази, повідомляє Digi24.

"За той самий період було зафіксовано 33 випадки проникнення російських безпілотників у повітряний простір Румунії, останній із яких стався 26 липня 2026 року", – наголошується у повідомленні Міноборони Румунії.

Протягом 2026 року зафіксовано 18 випадків несанкціонованого проникнення безпілотників у повітряний простір Румунії. У трьох із них дрони були знищені винищувачами F-16 Повітряних сил країни. Також військові 16 разів виявляли на території Румунії уламки або цілі безпілотники.

Фото: УНН.