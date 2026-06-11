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Культура

Одеський кінофестиваль знову відбудеться у Києві

Одеський кінофестиваль знову відбудеться у Києві

17-й Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ) у 2026 році відбудеться вже втретє поспіль не в Одесі, а в Києві. Фестиваль проходитиме з 27 серпня по 4 вересня 2026 року та традиційно збере українських і міжнародних поціновувачів кіно. Столиця знову стане головним майданчиком заходу, де покажуть конкурсні та позаконкурсні програми, а також відбудуться професійні індустріальні події.

Слоган цьогорічного ОМКФ — «Свобода в нашій ДНК!». Організатори наголошують, що попри повномасштабну війну фестиваль продовжує підтримувати українську та світову кіноспільноту.

У програмі заплановано національний та міжнародний конкурси, пітчинг у межах секції Film Industry Office, а також спеціальні позаконкурсні покази. Фестиваль поєднає авторське й комерційне кіно та стане платформою для продюсерів, режисерів і дистриб’юторів.

Через безпекову ситуацію після початку повномасштабного вторгнення Росії фестиваль проводять у Києві, який уже кілька років виконує роль головного культурного центру події. Попри зміну локації, ОМКФ зберігає міжнародний статус і залишається однією з ключових кіноподій в Україні.

Як повідомляло раніше ForUa, український документальний фільм «2000 метрів до Андріївки» режисера Мстислава Чернова отримав премію Emmy у номінації за найкращу режисуру документального кіно.

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

КиївОдеський кінофестивальОМКФ
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