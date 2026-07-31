У Києві виявили лише 500 справжніх бомбосховищ на понад 3 мільйони людей

Попри тисячі офіційно визначених місць для укриття, у Києві лише близько 500 споруд відповідають вимогам повноцінних бомбосховищ. На тлі регулярних масованих атак Росії проблема захисної інфраструктури у столиці залишається однією з найгостріших, повідомляє Reuters. За даними Київської міської влади, у столиці налічується 4358 укриттів для майже трьох мільйонів мешканців. Водночас лише приблизно 500 із них мають статус повноцінних бомбосховищ, здатних забезпечити належний рівень захисту.

Як зазначає видання, у багатьох районах кияни змушені шукати безпечне місце вже після оголошення повітряної тривоги. Зокрема, у Святошинському районі будівництво укриття в одній зі шкіл триває ще з 2023 року, однак об'єкт досі не введено в експлуатацію через незавершені комунікації та бюрократичні процедури. Під час балістичних атак мешканці нерідко змушені бігти до віддалених підвалів або найближчих станцій метро, які фактично стали головним прихистком для населення.

Ситуацію підтверджують і результати перевірок Офісу Омбудсмена. Із 1066 обстежених укриттів по всій Україні проблеми виявили у 93% об'єктів, зокрема й у 125 укриттях Києва. Серед найпоширеніших недоліків — зачинені під час тривоги двері, неналежний санітарний стан та відсутність умов для людей з інвалідністю.

Через це столичний метрополітен залишається основним місцем укриття під час масованих атак. Якщо в ніч на 2 червня на станціях метро перебували близько 41 тисячі людей, то під час одного з найпотужніших ударів у липні їхня кількість сягнула рекордних 56 тисяч. Велике скупчення людей дедалі частіше призводить до побутових конфліктів у підземці.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив Reuters, що у 2026 році місто спрямувало понад 1,1 млрд гривень на ремонт та облаштування укриттів. Загалом із початку повномасштабної війни на ці потреби вже виділили близько 7 млрд гривень.

Попри це, жителі районів, віддалених від станцій метро, часто змушені ховатися у звичайних підвалах, які не забезпечують належного захисту від прямого влучання ракет.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, лише упродовж червня та липня 2026 року внаслідок російських атак у столиці загинули 73 людини.

Як повідомляло раніше ForUa, під час повітряної тривоги 46 підземних станцій метро працюють у режимі укриття, на вхід відкриті усі без винятку вестибюлі.