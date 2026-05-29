Українська стрічка про війну здобула Emmy за найкращу режисуру

Український документальний фільм «2000 метрів до Андріївки» режисера Мстислава Чернова отримав премію Emmy у номінації за найкращу режисуру документального кіно.

Нагороду стрічці присудили під час 47-ї церемонії News & Documentary Emmy Awards, яка відбулася у США. Про перемогу повідомила платформа FRONTLINE.

Фільм створили FRONTLINE FEATURES та Associated Press. Над проєктом працювала команда, яка раніше здобула премію Оскар за стрічку «20 днів у Маріуполі». Окрім Чернова, до команди увійшли продюсерка та монтажерка Мішель Мізнер, продюсерка Рейні Аронсон-Рат, а також виконавчі продюсери Рейні Аронсон-Рат і Дерл Мак-Крудден.

Стрічка «2000 метрів до Андріївки» показує війну Росії проти України через особисті історії українських військових. У центрі сюжету — бійці, які ведуть запеклі бої за звільнення територій та змушені щодня ухвалювати складні рішення на фронті.

Фільм був представлений одразу у шести номінаціях News & Documentary Emmy Awards.

Раніше «2000 метрів до Андріївки» також здобув нагороду Гільдія режисерів Америки за видатне режисерське досягнення в документальному кіно.