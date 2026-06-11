Ризик прориву: Україна будує нові фортифікації у прискореному режимі

Україна розгорнула наймасштабнішу з початку повномасштабної війни програму з будівництва оборонних укріплень, намагаючись підготуватися до можливого нового літнього наступу російських військ. Сотні кілометрів інженерних споруд — протитанкові рови, загородження типу «зуби дракона», колючий дріт та підземні укриття — мають посилити оборону на найбільш небезпечних напрямках.

За даними The Wall Street Journal, Україна формує багаторівневу систему оборони. Першу лінію облаштовують підрозділи безпосередньо на фронті, другу — інженерні війська, а третю — місцеві адміністрації навколо великих міст і стратегічних об’єктів.

Військові інженери, які відповідають за сотні кілометрів укріплень, наголошують, що головне завдання зараз — максимально пришвидшити темпи робіт. За їхніми словами, сучасна війна вимагає глибших і більш прихованих оборонних позицій.

Нові фортифікації суттєво відрізняються від тих, що зводилися на початку вторгнення. Через масове використання FPV-дронів основний акцент змістився на заглиблені укриття, захищені командні пункти та невеликі схованки для підрозділів. Також застосовуються сітки та металеві конструкції для захисту від атак із повітря.

Водночас класичні елементи оборони — протитанкові рови, бетонні перешкоди та дротяні загородження — залишаються важливою частиною системи через змішаний характер бойових дій.

Роботи з будівництва ускладнюються постійними атаками дронів, через які інженерні підрозділи вже зазнали втрат техніки, а частина військових отримала поранення.

Додатковою проблемою називають ризик відставання укріплень від змін на полі бою: аналітики попереджають, що частина споруд може втратити актуальність ще до їх використання.

Попри труднощі, Україна продовжує масштабне будівництво. У 2024 році на фортифікаційні роботи було спрямовано десятки мільярдів гривень, а цього року витрати, за словами чиновників, залишаються ще вищими.

У Києві розраховують, що багаторівнева система оборони дозволить зірвати темпи можливих наступів та виграти час для виснаження противника, хоча військові визнають: укріплення часто доводиться зводити прямо під час бойових дій.

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