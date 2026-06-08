ЗСУ зірвали постачання РФ через ключовий міст

Українські військові уразили Чонгарський міст, який є одним із ключових транспортних сполучень між тимчасово окупованим Кримом і материковою частиною України, повідомили у 1-му окремому штурмовому полку Сухопутних військ ЗСУ.

За даними військових, міст використовувався російськими силами для перекидання особового складу, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, зокрема на південні напрямки фронту.

Командир 475-го окремого штурмового полку «Code 9.2» Олександр «Флінт» Настенко заявив, що Чонгарський міст був одним із важливих логістичних маршрутів російської армії, зокрема для забезпечення підрозділів на Гуляйпільському напрямку.

У свою чергу командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро «Перун» Філатов повідомив, що удар був спрямований на ускладнення постачання пального та матеріально-технічного забезпечення для російських підрозділів у регіоні.

За словами військових, внаслідок влучання у дорожнє покриття мосту утворилися значні пошкодження, що може суттєво ускладнити його подальше використання та потребуватиме відновлювальних робіт.

Також у перехоплених повідомленнях, які наводять військові, російські військовослужбовці скаржаться на зрив постачання пального та перебої в логістиці.

Остаточні масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

Як повідомляло раніше ForUa, у Росії загострюється паливна криза після вдалих атак по НПЗ.