У війні намітилася важлива зміна: що відбувається на фронті

Попри масштабні повітряні атаки Росії на українські міста, стратегічна ситуація у війні поступово змінюється на користь України. Такого висновку дійшли аналітики видання Foreign Policy. Зазначається, що масований удар по Києву, завданий Росією 1 липня, мав продемонструвати силу Кремля та спростувати твердження про поступове посилення позицій України. Проте продовження таких атак радше свідчить про неспроможність Москви досягти вирішального успіху на полі бою.

На думку видання, українські Сили оборони дедалі активніше використовують роботизовані та автоматизовані технології, що дозволило значно уповільнити просування російських військ. В окремих районах українські підрозділи навіть повертають під свій контроль раніше втрачені території.

Окрему увагу Foreign Policy приділяє українським далекобійним ударам. Видання зазначає, що безпілотники та крилаті ракети регулярно уражають військові, промислові та енергетичні об'єкти на території Росії. За оцінкою авторів, це обмежує можливості російської економіки отримувати максимальні прибутки від експорту енергоносіїв навіть на тлі високих світових цін на нафту. Наголошується, що Україна за роки повномасштабної війни стала одним із найдинамічніших розробників сучасних оборонних технологій, отримавши унікальний досвід ведення високотехнологічної війни.

Водночас аналітики застерігають, що це не означає швидкого завершення війни. Серед можливих сценаріїв вони називають і варіант перемир'я, яке може відповідати інтересам Росії. Президент РФ Володимир Путін не відмовився від своїх стратегічних цілей і може вдатися до нових форм ескалації, навіть якщо перспективи військової перемоги Кремля поступово погіршуються.

Видання також звертає увагу, що темпи просування російської армії зараз є одними з найнижчих за весь період війни. За окремими оцінками, цього року Україна повертає під свій контроль більше територій, ніж у будь-який інший період із 2023 року, тоді як втрати російських військ продовжують зростати.

На думку авторів матеріалу, Україні та її європейським партнерам необхідно й надалі зміцнювати обороноздатність і бути готовими до нових спроб ескалації з боку Росії, оскільки загальна динаміка війни поступово змінюється на користь Києва.

Як повідомляло раніше ForUa, Сирський заявив, що говорити про якісний перелом у війні поки що передчасно.