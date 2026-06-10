Київський туристичний ретро-трамвай знову виходить на маршрут

У Києві відновлюють одну з найатмосферніших міських туристичних ініціатив — прогулянки на ретро-трамваї, стилізованому під історичні вагони кінця XIX — початку XX століття. Уже в неділю, 14 червня 2026 року, кияни та гості міста зможуть вирушити в двогодинну екскурсійну подорож старими районами столиці.

Маршрут ретро-трамвая пролягатиме через кілька історичних локацій столиці — Поділ, Куренівку та Пріорку. Відправною точкою стане Контрактова площа, після чого трамвай вирушить у напрямку площі Тараса Шевченка та повернеться назад тим самим маршрутом. Таким чином пасажири зможуть побачити частину одного з найстаріших трамвайних напрямків міста.

Під час поїздки для учасників проводитиметься екскурсійний супровід. Гіди розповідатимуть про розвиток київського трамвая, зокрема про появу першого електричного трамвая у Східній Європі, який понад століття тому піднімався Володимирським узвозом і з’єднав різні частини міста, започаткувавши масштабну мережу трамвайних ліній у Києві.

Екскурсія стартуватиме о 09:00 і триватиме близько двох годин. Кількість місць у ретро-вагоні обмежена, тож бажаючим радять реєструватися заздалегідь.

Як повідомляло раніше ForUa, у червні 2026 року низка київських музеїв традиційно проводитиме дні безкоштовного відвідування. До списку входять національні музеї, історичні садиби, літературні експозиції та культурні простори столиці.