У Києві можна безкоштовно відвідати музеї в червні - графік

У червні 2026 року низка київських музеїв традиційно проводитиме дні безкоштовного відвідування. До списку входять національні музеї, історичні садиби, літературні експозиції та культурні простори столиці.

Безкоштовний вхід діятиме у різні дні місяця. В окремих музеях передбачені обмеження за часом відвідування або додаткові умови входу.

19 червня (п’ятниця):

Музей видатних діячів української культури.

24 червня (середа):

Національний музей історії України, Музей літератури України, Музей історії міста Києва, Музей шістдесятництва, Музей української діаспори, Музей Шолом-Алейхема, Музей окупації Києва, Музей авангарду, Садиба на Кудрявці, Музей книги і друкарства України.

25 червня (четвер):

Національний музей Тараса Шевченка (10:00–12:00), Будинок-музей Тараса Шевченка (10:00–12:00), «Хата на Пріорці» (10:00–12:00), Музей Михайла Грушевського, Музей Михайла Булгакова.

26 червня (п’ятниця):

Музей гетьманства, Музей Івана Гончара, Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця».

28 червня (неділя):

Будинок-музей Марії Заньковецької, Музей Максима Рильського, Музей Павла Тичини.

29 червня (понеділок):

Музей-квартира Віктора Косенка, Музей театрального, музичного та кіномистецтва України.

30 червня (вівторок):

Музей війни (Національний музей історії України у Другій світовій війні).

Окремо зазначається, що деякі музеї працюють із безкоштовним входом щодня або за додатковими умовами. Зокрема, Політехнічний музей імені Бориса Патона, Музей сучасного мистецтва України та Музей Apple на Хрещатику — з вільним входом щодня.

Музей лісу працює з безкоштовним входом щосереди, а Музей грошей Національного банку України — лише за попередньою онлайн-реєстрацією.

Відвідувачам рекомендують заздалегідь уточнювати графік роботи окремих музеїв, оскільки в деяких випадках безкоштовний вхід діє лише в обмежений часовий проміжок.

Як повідомляло раніше ForUa, у Музеї Ханенків розпочав роботу новий проєкт відомого українського художника Гамлета Зіньківського. Експозиція під назвою «Час не потрібен» презентує результат масштабного творчого експерименту, що тривав увесь минулий рік.