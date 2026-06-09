Ціни на овочі в Україні різко змінилися

В Україні за останній тиждень зафіксовано помітні зміни цін на овочі: частина продукції подешевшала, тоді як інша — подорожчала. Більшість овочів так званого «борщового набору» демонструють зростання вартості. Водночас рання картопля стала дешевшою: її ціна знизилася з 50–90 до 50–80 гривень за кілограм.

Також на ринку подешевшали тепличні томати — з 100–135 до 90–155 гривень за кілограм, огірки — з 40–62 до 35–65 гривень, а солодкий перець — з 155–170 до 130–170 гривень за кілограм.

Натомість зросли ціни на пекінську та цвітну капусту. Подорожчали також спаржа та свіжа зелень, що пов’язують з обмеженою пропозицією на ринку.

Окремо зазначається, що зелений горошок суттєво подешевшав — з 150–200 до 70–90 гривень за кілограм.

Як повідомляло раніше ForUa, в червні українці у низці міст отримають платіжки з новими тарифами на воду. Для багатьох родин цифри можуть стати неприємним сюрпризом — вартість водопостачання та водовідведення помітно зросте.