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Війна

Ворог просунувся на Харківщині та Донбасі – DeepState

Ворог просунувся на Харківщині та Донбасі – DeepState

Російські війська мають просування на лінії зіткнення у двох областях. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState. 

Рух ворога зафіксували у Курилівці на Харківщині та Кривій Луці на Донеччині.

За даними Генштабу ЗСУ, на Куп’янському напрямку відбулось вісім атак ворога у бік Радьківки та Курилівки. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 13 спроб росіян йти вперед у районах населених пунктів Різниківка, Крива Лука, Закітне та в бік Рай-Олександрівки й Пискунівки. Ще три боєзіткнення тривають.

ISW повідомляв, що українським Силам оборони під час контрнаступальної операції, що тривала з 29 січня по 12 серпня 2026 року, вдалося звільнити понад 626 кв. км території на ділянці фронту на стику Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

війна в Україніагресія рф
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