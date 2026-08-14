Зеленський розповів про точкові операції проти колаборантів на окупованих територіях

Президент України Володимир Зеленський заявив про проведення «точкових операцій щодо колаборантів» на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Севастополі.

Про це він повідомив за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача.

За словами Зеленського, операції проводять проти людей, які «беруть участь у російських ударах проти України й українців».

Заява президента прозвучала наступного дня після вибуху в окупованому Севастополі, внаслідок якого загинув російський військовослужбовець. За даними російських медіа, вибуховий пристрій спрацював, коли чоловік проходив вулицею.

Неофіційно повідомлялося, що загиблим міг бути колишній командир українського підводного човна «Запоріжжя» капітан 1 рангу Роберт Шагєєв. У 2014 році він перейшов на бік Росії. Після цього Шагєєв служив у складі Чорноморського флоту РФ.

За даними російських джерел, він був командиром екіпажу підводного човна у 4-й бригаді підводних човнів Чорноморського флоту Росії, підрозділі, який бере участь у війні проти України.

Російські правоохоронці заявили про затримання громадянки РФ 1994 року народження, яку підозрюють в організації вибуху. Суд в окупованому Севастополі заарештував її на два місяці за статтею про «терористичний акт».

У ФСБ Росії стверджують, що жінка нібито підірвала військовослужбовця «за завданням українських спецслужб». Незалежного підтвердження цієї версії немає.

Водночас Зеленський прямо не уточнив, чи пов'язана згадана ним «точкова операція» із вибухом у Севастополі.

Як повідомляв ForUA, 13 серпня в окупованому Севастополі стався вибух, унаслідок якого загинув російський військовослужбовець. За даними російських медіа, вибуховий пристрій спрацював на вулиці, коли чоловік проходив повз нього.

Російські правоохоронці затримали 32-річну Маргариту Реутт і звинуватили її в організації вибуху. За версією ФСБ РФ, вона нібито діяла за завданням українських спецслужб. Суд в окупованому Севастополі заарештував жінку на два місяці, а слідство кваліфікувало справу як терористичний акт.