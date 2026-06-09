Названо топ-10 пляжів Європи для ідеального відпочинку

Європейське літо цього року стартувало з дощів і штормів у багатьох країнах, зокрема й в Україні, тож частина туристів уже шукає напрямки, де сонячна погода є майже гарантованою. Такі місця існують у різних країнах Європи. Сервіс трансферів hoppa проаналізував популярні прибережні курорти та склав рейтинг пляжів із найменшою кількістю літніх опадів, враховуючи середні показники дощів у сезон відпочинку, повідомляє The Mirror.

Перше місце у списку посів Nissi Beach в Айя-Напі (Кіпр), де влітку, за даними дослідження, фіксується практично нульовий рівень опадів. Пляж відомий білим піском і прозорою бірюзовою водою, а також мілководдям, що дозволяє дістатися невеликого острівця просто пішки.

На другому місці опинився пляж Фаліракі на острові Родос (Греція), який також характеризується мінімальною кількістю опадів у літній період. Курорт популярний серед сімейних туристів завдяки теплому морю, розвиненій інфраструктурі та розвагам на воді.

Третю позицію зайняла бухта Святого Павла поблизу містечка Ліндос на Родосі. Це мальовнича локація з прозорою водою та панорамними краєвидами, розташована біля історичного поселення.

До десятки найсонячніших пляжів Європи також увійшли курорти Іспанії та Португалії, зокрема на Гран-Канарії, узбережжі Алгарве та Коста-дель-Соль. У більшості з них середній рівень літніх опадів не перевищує кількох міліметрів.

Топ-10 пляжів Європи з найменшою кількістю дощів

1. Nissi Beach – Айя-Напа, Кіпр – 0 мм опадів

2. Faliraki Beach – Родос, Греція – 0 мм

3. St Paul’s Bay – Ліндос, Родос, Греція – 0 мм

4. Coral Bay – Пафос, Кіпр – 1 мм

5. Playa del Inglés – Гран-Канарія, Іспанія – 2 мм

6. Praia de Faro – Алгарве, Португалія – 2 мм

7. Praia da Falésia – Албуфейра, Португалія – 2 мм

8. Praia do Carvoeiro – Карвоейру, Португалія – 2 мм

9. Playa de la Carihuela – Коста-дель-Соль, Іспанія – 4 мм

10. Praia da Rocha – Портіман, Португалія – 4 мм

Як повідомляло раніше ForUa, рекордні температури очікуються вже цього літа.