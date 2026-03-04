Екстремальна спека: рекордні температури очікуються вже цього літа

За прогнозами вчених Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), середня глобальна температура у 2026 році може досягти рекордних значень, а в період з липня по вересень очікується екстремальна спека. Фахівці відзначають, що цьогоріч існує 50–60% ймовірності формування теплого кліматичного феномену Ель-Ніньйо, який здатен підвищувати глобальні температури.

Кліматичний цикл ENSO (El Niño–Southern Oscillation), що включає зміни температури поверхневих вод Тихого океану та атмосферних вітрів, має дві фази — Ель-Ніньйо та Ла-Нінья. ENSO впливає на погодні умови у всьому світі.

Під час Ла-Нінья східні вітри посилюються, охолоджуючи східну частину Тихого океану та трохи знижуючи середню глобальну температуру.

Фаза Ель-Ніньйо діє протилежно: східні вітри слабшають, вода на сході Тихого океану нагрівається, а глобальна температура зростає на 0,1–0,2 °C. Це призводить до посух у Південно-Східній Азії, Австралії та Південній Африці, а у Перу, Еквадорі та на півдні США погодні умови стають вологішими.

Востаннє ENSO перебував у фазі Ель-Ніньйо у 2023–2024 роках, і 2024-й став найспекотнішим за весь період метеорологічних спостережень. Якщо у 2026 році відбудеться повернення цієї фази, планета може побити температурний рекорд, а у 2027 році спека може посилитися — мова йде про два роки рекордної температури поспіль.

Водночас вчені зазначають, що навіть без Ель-Ніньйо цього року екстремальна спека можлива, адже у 2024–2025 роках проявлялася фаза Ла-Нінья, проте 2025-й увійшов до трійки найспекотніших років у світі.

