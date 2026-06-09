Україна наближається до створення власного «щита» проти балістики

Українська компанія Fire Point, яка відома розробкою крилатих ракет «Фламінго» та бойових безпілотників, працює над створенням власної системи протиракетної оборони, здатної перехоплювати балістичні ракети Росії, повідомляє німецьке видання Tagesspiegel.

У матеріалі зазначається, що Україна й надалі стикається з дефіцитом засобів для боротьби з балістичними загрозами. Найефективнішими залишаються американські системи Patriot, однак їх кількість обмежена, а вартість ракет-перехоплювачів сягає кількох мільйонів доларів за одиницю.

На початку червня керівниця Fire Point Ірина Терех повідомила про випробування ракети-перехоплювача FP-7.X і оприлюднила відео запуску. За її словами, саме ця розробка має стати базою для нового комплексу під назвою «Фрея», який також включатиме радар для виявлення повітряних цілей.

У компанії розраховують, що система може бути готова до застосування вже наприкінці 2027 року. Водночас Терех визнає, що такі строки є надзвичайно амбітними, але підкреслює прагнення реалізувати проєкт у запланований термін.

Експерт із ракетних технологій та оборонної політики Фабіан Гоффманн вважає ідею потенційно перспективною. За його оцінками, Fire Point намагається створити значно дешевші перехоплювачі — орієнтовно менш ніж за 1 млн доларів за одиницю.

Він навів порівняння: для досягнення високої ймовірності перехоплення цілі можуть знадобитися дві ракети Patriot загальною вартістю близько 14,6 млн доларів, тоді як аналогічний результат, за його розрахунками, потенційно можна отримати із використанням чотирьох ракет Fire Point приблизно за 4 млн доларів.

Водночас експерт наголошує, що створення сучасних систем протиракетної оборони є складним і тривалим процесом. Для прикладу, розробка Patriot тривала десятиліттями — від перших робіт у 1960-х до прийняття на озброєння у 1980-х роках, із подальшими багаторічними модернізаціями.

Подібний шлях проходила й європейська система SAMP/T, що підкреслює складність і тривалість таких проєктів. Тож ключове питання, за словами експерта, полягає в тому, чи зможе Fire Point реалізувати заявлені плани у визначені строки. «Якщо Fire Point хоче виконати свою обіцянку, їй доведеться зламати цей історичний шаблон», — підсумував Гоффманн.

Як повідомляло раніше ForUa, Зеленський хоче мати ліцензії на виробництво ракет Patriot PAC-3 в Україні.