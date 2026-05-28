Зеленський хоче мати ліцензії на виробництво ракет Patriot PAC-3 в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена в отриманні ліцензій на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони Patriot, зокрема йдеться про ракети PAC-3.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Зеленський зазначив, що порушував це питання як із президентом США Джо Байденом, так і планує продовжити обговорення з президентом США Дональдом Трампом. За його словами, Україна хотіла б отримати можливість виробляти PAC-3 за ліцензією, щоб у перспективі не лише забезпечувати власні потреби, а й допомагати партнерам у разі потреби.

Президент наголосив, що Україна наразі не має доступу до ліцензій на виробництво цих ракет, однак висловив сподівання, що ситуація може змінитися в майбутньому або буде створено власні аналогічні системи.

Він також підкреслив, що альтернатив системам Patriot у сфері протибалістичного захисту наразі немає. За словами Зеленського, з Францією та Німеччиною вже існують домовленості щодо майбутніх пакетів допомоги, однак Україна потребує посилення протиповітряної оборони вже зараз.

Нагадаємо, раніше Зеленський надіслав термінового листа президенту США та Конгресу, у якому попередив про критичний дефіцит засобів ППО в Україні. У зверненні також містилося прохання про постачання ракет Patriot PAC-3 та додаткових систем протиповітряної оборони, а також про вирішення проблем із постачанням озброєння через програму PURL. Президент наголосив, що звернення одночасно до керівника держави та Конгресу є нетиповим кроком, однак, за його словами, ситуація вимагає оперативних рішень.