Трамп знайшов нового посередника для переговорів України та Росії

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість залучення Єрусалимського патріарха Феофіла III до мирного процесу між Україною та Росією. Це питання обговорювалося під час зустрічі Трампа та патріарха у Білому домі, яка тривала близько 40 хвилин. Співрозмовники розглянули варіант створення додаткового каналу комунікації між Києвом і Москвою за участю глави Єрусалимської православної церкви, повідомляє Ynet.

За інформацією джерел, у Вашингтоні вважають Феофіла III авторитетною та політично нейтральною фігурою, яка має вагомий вплив у православному світі та здатна підтримувати контакти з обома сторонами війни. Саме це, на думку американської сторони, може зробити його ефективним посередником у пошуку шляхів до припинення вогню.

Зазначається, що патріарх уже брав участь у гуманітарних та дипломатичних ініціативах, а його авторитет виходить далеко за межі релігійної сфери. У Білому домі сподіваються, що такий формат може допомогти активізувати переговорний процес між Україною та Росією.

Офіційного підтвердження можливого посередництва Феофіла III наразі немає.

Як повідомляло раніше ForUa, Попри систематичні комбіновані ракетно-дронові удари РФ по Україні, а також занурення головного посередника в обличчі США у близькосхідний конфлікт, на вищому політичному рівні продовжують наполягати на тому, що мирні перемовини, щоправда на кулуарному рівні тривають.