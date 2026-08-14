Захід обрав посередника для діалогу з Росією

Бразилія продовжує дотримуватися нейтральної позиції у війні Росії проти України та виступає за міжнародну співпрацю без втручання у внутрішні справи держав. На тлі цього представники західних країн звертаються до Бразилії з проханням допомогти підтримувати діалог із Москвою. Про це заявив спеціальний радник президента Бразилії з міжнародних питань Селсу Аморім, повідомляє Toda Palavra.

Під час засідання комісії із зовнішніх відносин та національної оборони (CREDN) Аморім заявив, що Бразилія виступає за багатополярний світовий порядок і не планує автоматично ставати на бік жодної зі сторін міжнародних конфліктів. За його словами, країна дотримується нейтралітету, підтримує поглиблення міжнародної співпраці та водночас наголошує на необхідності поваги до національного суверенітету. Аморім зазначив, що саме така позиція дозволяє Бразилії зберігати контакти як із західними державами, так і з Росією. За його словами, представники низки західноєвропейських країн уже зверталися до нього та інших бразильських посадовців із проханням підтримувати діалог із Москвою. "Вони просять нашого діалогу з Росією, бо кажуть, що Бразилія - одна з небагатьох країн, яка веде діалог як із Заходом, так і з Росією", - заявив радник президента.

Таким чином, Бразилія розглядає свою нейтральну позицію як можливість відігравати роль посередника та підтримувати дипломатичні канали зв'язку між сторонами.

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