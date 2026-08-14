Через загрозу національній безпеці Трамп запровадив 100% мита на імпорт дронів

Президент США Дональд Трамп запровадив мита від 10% до 100% на імпорт безпілотників та їхніх комплектуючих, у тому числі з низки країн-союзниць.

"Президент Дональд Трамп підписав Прокламацію для подолання загрози національній безпеці, яку становить імпорт дронів та комплектуючих до них, зокрема шляхом зміцнення американської індустрії безпілотників і ланцюгів їхнього постачання. Дрони є ключовою технологією в сучасних збройних конфліктах і мають критично важливе значення для нинішніх і майбутніх військових операцій США. Виробництво дронів у США потребує швидкого розширення для гарантування національної та економічної безпеки країни", - повідомляє Білий дім.

Трамп запроваджує 100% мито на безпілотники з характеристиками, які становлять особливу загрозу для нацбезпеки, зокрема дрони з максимальною злітною масою понад 25 кг і тепловізійними можливостями, а також док-станції та критичні компоненти. Для окремих менших дронів та інших комплектуючих, які не мають характеристик, що безпосередньо стосуються національної безпеки, мито становитиме 25%.

Для окремих країн-союзниць передбачені нижчі ставки за умови, що майже все апаратне, програмне забезпечення та технології походять із цих держав або США. Зокрема, мито в розмірі 15% запроваджено для Європейського Союзу, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Швейцарії та Ліхтенштейну, а 10% – для Великої Британії.

Мита набудуть чинності через 21 день після підписання указу. Для менш чутливих компонентів та продукції, щодо якої профільні відомства погодять спеціальні винятки, передбачено перехідний період у 180 днів.

Міністр торгівлі США уповноважений запустити програму повернення виробництва в країну (оншорингу) для компаній, які інвестуватимуть у виготовлення безпілотників та їхніх деталей на території Сполучених Штатів.

За висновками розслідування міністра торгівлі Говарда Латніка залежність комерційного та військового секторів США від іноземних компонентів БпЛА створює значні вразливості у сфері кібербезпеки та загрожує національній безпеці держави.

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