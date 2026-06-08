Невідомий дрон залетів у Молдову та вибухнув

8 червня о 00:20 системи спостереження національної армії та системи транскордонного співробітництва зафіксували перетин державного кордону Молдови безпілотним літальним апаратом у районі населених пунктів Михайлівка-Лопатна.

На сільськогосподарських угіддях поблизу населеного пункту Лопатна виявили уламки дрона. Сліди, зафіксовані на місці події, вказують на те, що раніше стався вибух.

"Виявлені уламки досліджуються з метою встановлення походження літального апарата та обставин інциденту. Зазначимо, що цієї ночі відбувся масований російський напад на Україну з використанням дронів та ракет", - повідомляє Міноборони.

Відповідальні органи продовжують документувати випадок та моніторити ситуацію.

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