﻿
Війна

Невідомий дрон залетів у Молдову та вибухнув

Невідомий дрон залетів у Молдову та вибухнув

8 червня о 00:20 системи спостереження національної армії та системи транскордонного співробітництва зафіксували перетин державного кордону Молдови безпілотним літальним апаратом у районі населених пунктів Михайлівка-Лопатна.

На сільськогосподарських угіддях поблизу населеного пункту Лопатна виявили уламки дрона. Сліди, зафіксовані на місці події, вказують на те, що раніше стався вибух.

"Виявлені уламки досліджуються з метою встановлення походження літального апарата та обставин інциденту. Зазначимо, що цієї ночі відбувся масований російський напад на Україну з використанням дронів та ракет", - повідомляє Міноборони.

Відповідальні органи продовжують документувати випадок та моніторити ситуацію.

Фото: скріншот.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Молдовавійнадрони
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Терміни відновлення пошкодженого сховища ЧАЕС досі залишаються невизначеними
Надзвичайні події 08.06.2026 10:13:57
Терміни відновлення пошкодженого сховища ЧАЕС досі залишаються невизначеними
Читати
Ракетний дисбаланс: чому Patriot недостатньо для захисту від ракет РФ
Головне 08.06.2026 09:52:10
Ракетний дисбаланс: чому Patriot недостатньо для захисту від ракет РФ
Читати
ЗСУ зірвали постачання РФ через ключовий міст
Війна 08.06.2026 09:12:37
ЗСУ зірвали постачання РФ через ключовий міст
Читати

Популярнi статтi