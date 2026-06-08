У Європі висунули п'ять ключових вимог для припинення війни

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. За підсумками переговорів сторони підтвердили незмінну підтримку України та узгодили спільні принципи, на яких має базуватися майбутнє врегулювання війни, розв’язаної Росією. Відповідна спільна заява була оприлюднена на сайті уряду Великої Британії.

Європейські лідери наголосили, що будь-які переговори щодо завершення війни не можуть відбуватися без безпосередньої участі України. Вони також підкреслили важливість залучення до мирного процесу європейських партнерів та Сполучених Штатів Америки.

У заяві окремо відзначається стійкість України та успіхи Сил оборони на фронті. Лідери позитивно оцінили дії українських військових, зокрема щодо звільнення окремих територій та ефективного використання безпілотних технологій. Водночас вони рішуче засудили продовження російських ракетних і дронових атак по українських містах та цивільній інфраструктурі, а також випадки порушення повітряного простору держав-членів НАТО.

Під час зустрічі сторони погодили низку базових принципів, які, на їхню думку, мають стати основою для майбутнього мирного врегулювання.

Першою умовою названо повне та безумовне припинення вогню. Лідери вважають, що Росія повинна погодитися на негайне перемир’я як необхідний крок для початку змістовного дипломатичного процесу.

Також зазначається, що фактична лінія фронту може стати відправною точкою для переговорів. Водночас сторони наголосили на неприпустимості зміни міжнародно визнаних кордонів шляхом застосування сили. Крім того, Україна має зберегти право самостійно визначати власний зовнішньополітичний та безпековий курс.

Окремий блок переговорів був присвячений питанням гарантій безпеки. Учасники зустрічі заявили, що після завершення бойових дій Україна повинна отримати надійні та юридично зобов’язуючі механізми захисту. Серед можливих варіантів розглядається розміщення міжнародних сил у межах майбутньої системи гарантій безпеки.

Лідери також підтвердили свою позицію щодо заморожених російських активів. Згідно із заявою, ці кошти мають залишатися під арештом до завершення війни та виплати Росією компенсацій за завдані Україні збитки.

Особливу увагу було приділено питанням європейської та євроатлантичної безпеки. Учасники переговорів наголосили, що будь-яка мирна угода повинна враховувати інтереси Європейського Союзу та НАТО, а рішення щодо безпекових питань можуть ухвалюватися лише за згодою держав-членів цих об’єднань.

Крім того, сторони обговорили підготовку до майбутніх міжнародних заходів, зокрема самітів G7, НАТО та зустрічей у форматі «коаліції охочих». Значну частину переговорів було присвячено питанням подальшої військової підтримки України, збільшенню виробництва озброєнь, посиленню систем протиповітряної оборони та розвитку далекобійних спроможностей.

Учасники зустрічі також домовилися поглиблювати співпрацю з українським оборонно-промисловим комплексом та активніше використовувати досвід України, отриманий під час ведення сучасної війни.

Таким чином, Велика Британія, Франція та Німеччина вкотре підтвердили свою підтримку України та окреслили ключові принципи, які, на їхню думку, повинні стати фундаментом для майбутнього справедливого та стійкого миру.

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