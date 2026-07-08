Удари України по РФ здатні прискорити мирні переговори, – Рубіо

Здатність української армії завдавати далекобійних ударів по військових об’єктах і нафтопереробних заводах у Росії може створити умови для прискорення переговорів про завершення війни. Про це повідомив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо під час спілкування з журналістами в Анкарі.

За його словами, можливість ЗСУ завдавати далекобійних ударів по військових об’єктах і нафтопереробних заводах на російській території змінила динаміку війни.

На його переконання, росіянам стає дедалі важче захищати свій повітряний простір. Саме такий розвиток подій може спонукати до переговорів про завершення війни.

Водночас президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, говорячи про удари України по російських нафтопереробних заводах, що це є ескалацією, але яка може допомогти привести до завершення війни.

"Це ескалація, яка може допомогти привести до її припинення", — додав він.

Як повідомляв ForUA, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели зустріч на полях саміту НАТО в Анкарі. Під час спілкування з журналістами американський лідер натякнув, що Сполучені Штати планують надати Україні ліцензію та право на самостійне виробництво ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot.