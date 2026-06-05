Трамп поводитиметься з повагою на зустрічі з верховним лідером Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з новим верховним лідером Ірану Моджтабою Хаменеї, якщо буде досягнуто домовленості про припинення війни.

"Я не хочу зустрічатися. Але якби я все-таки зустрівся, для мене було б честю зустрітися з ним. Я б хотів подивитися, чи вдасться нам укласти угоду, але якщо ми укладемо угоду, то цілком можливо, що я зустрінуся з ним. Я був би не проти", – сказав Трамп.

На запитання, чи могла б така зустріч відбутися в Сполучених Штатах, Трамп відповів: "Я не чув про це особливо багато. Я не пропонував цього, але деякі люди пропонували".

Трамп заявив, що поводитиметься з повагою на будь-якій зустрічі з верховним лідером, повідомляє CNN.

"Я б сказав, що я не його улюблена людина, але, з іншого боку, він, ймовірно, професіонал", – сказав Трамп, додавши, що у деяких колах у нього насправді дуже хороша репутація.

Фото: 24 канал.