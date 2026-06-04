Незаконне утримання людей і фізичне насильство: Працівникам Ужгородського ТЦК голосили підозру

Кільком представникам Ужгородського районного ТЦК повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень і незаконному позбавленні волі. Про це у «Фейсбуці» повідомив уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, під час моніторингового візиту до Ужгородського ТЦК були зафіксовані серйозні порушення прав людини.

Ці матеріали уповноважений Верховної Ради із прав людини передав до правоохоронних органів - і зараз є перші процесуальні рішення: т.в.о. начальника Ужгородського РТЦК та СП та начальнику групи військового обліку 4 червня 2026 року повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень і незаконному позбавленні волі.

Окремо інструктору ТЦК повідомили про підозру у катуванні військовозобов’язаного. Йдеться про незаконне утримання людей і застосування фізичного насильства. Усі фігуранти затримані, вирішується питання запобіжних заходів.

Також представник уповноваженого Верховної Ради із прав людини Андрій Крюков під керівництвом омбудсмена ініціював перевірку щодо посадових осіб Закарпатського обласного ТЦК - тих, хто міг знати про ці факти, але не зупинив порушення. Окремо поставлено питання щодо дій комісії ОК “Захід”, яка не відобразила очевидні порушення під час службового розслідування.

“Позиція є однозначною: відповідальність має бути невідворотною. Для всіх - незалежно від посади, звання чи статусу”, - наголосив Лубінець.

На його переконання, РТЦК та СП не можуть і не повинні перетворюватися на простір поза правом.

“Навіть у час війни держава або тримається на законі - або втрачає довіру тих, кого вона захищає”, - підкреслив омбудсмен.

Як повідомив Офіс генпрокурора, за даними слідства, упродовж лютого–квітня 2026 року в приміщенні тимчасового мобілізаційного пункту без законних підстав утримували 21 військовозобов’язаного, призов яких був скасований після відмови військових частин прийняти їх на службу. Попри це, людей не відпускали з пункту збору - строк утримання становив від 1 до 48 діб.

Порушення були встановлені після моніторингового візиту уповноваженого Верховної Ради з прав людини. У межах розслідування прокурори та слідчі перевірили обставини, допитали потерпілих і свідків, вилучили та проаналізували службову документацію, матеріали службових перевірок та записи з нагрудних відеореєстраторів поліції.

Також у ОГП повідомили, що задокументований факт катування одного з військовозобов’язаних. За даними слідства, інструктор застосував до чоловіка фізичне насильство, після чого його прикували кайданками до драбини та залишили до ранку наступного дня.

Керівнику РТЦК та начальнику підрозділу військового обліку інкримінують перевищення влади та незаконне позбавлення волі. Інструктору - катування.

Прокурори подали клопотання до суду про тримання під вартою підозрюваних. Триває встановлення інших можливих потерпілих та причетних осіб.

Раніше ForUA повідомляв, що Лубінець поінформував про незадовільні висновки моніторингового візиту до Ужгородського РТЦК та СП, який здійснив його представник на Закарпатті Андрій Крючков.

В оперативному командуванні “Захід” ініціювали роботу спеціальної комісії для перевірки виявлених порушень в Ужгородському РТЦК та СП.