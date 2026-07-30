ДБР викрило незаконні зміни даних у реєстрі «Оберіг» у ТЦК в Києві

Під час операції «Чесний призов» Державне бюро розслідувань викрило схему незаконної зміни даних військовозобов’язаних у реєстрі «Оберіг» в одному зі столичних ТЦК та СП. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, колишня працівниця ТЦК, її співмешканець і чинний оператор центру за гроші допомагали військовозобов’язаним позбутися статусу порушника військового обліку, пройти необхідні процедури без мобілізації та отримати час для оформлення бронювання.

Оператор використовував службовий електронний ключ і без законних підстав змінював інформацію в реєстрі. Зокрема, він скасовував статус розшуку чи порушника, змінював місце військового обліку, а також створював записи про звірку даних, вручення документів і направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Вартість таких «послуг» становила:

$2,5 тисячі — за зміну даних щодо військовозобов’язаних рядового і сержантського складу;

$3 тисячі — за аналогічні дії щодо офіцерів;

$1,7 тисячі — за проходження ВЛК без мобілізації.

ДБР задокументувало 18 епізодів отримання по $2,5 тисячі за зняття відомостей про порушення військового обліку. Наразі оператору ТЦК повідомили про підозру в несанкціонованій зміні інформації в автоматизованій системі. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

ForUA нагадує, 30 липня ДБР спільно з Генштабом ЗСУ розпочало операцію «Чесний призов» та провело слідчі дії у понад 100 ТЦК у більшості регіонів України.

У межах цієї операції правоохоронці перевіряють факти сприяння ухиленню від мобілізації за грошову винагороду, перевищення службових повноважень, а також випадки побиття та катування військовозобов’язаних.