СБУ оголосила підозру російському режисеру Бортку

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу й заочно повідомили про підозру російському режисеру, сценаристу та ексдепутату Держдуми РФ Володимиру Бортку.

За даними розслідування, фігурант активно використовує росТБ та інтернет-платформи для виправдовування повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У своїх інтерв’ю кремлівським медіа Бортко публічно пропонував військово-політичному керівництву РФ застосувати проти України тактичну ядерну зброю.

Також фігурант систематично ставить під сумнів українську державність та закликає до повної окупації території України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Бортку про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників з використанням ЗМІ).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності. Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Володимир Бортко є режисером і автором низки російських фільмів «Собаче серце», «Тарас Бульба», «Майстер і Маргарита» та серіалів, зокрема «Бандитський Петербург» і «Вулиці розбитих ліхтарів».

З 2011 по 2021 рік він був депутатом Держдуми РФ, де публічно підтримував анексію Криму та окупацію частин Донецької й Луганської областей.