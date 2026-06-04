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Війна Росії проти України затягується і стає небезпечнішою, - Рубіо

Війна Росії проти України затягується і стає небезпечнішою, - Рубіо

Державний секретар США Марк Рубіо заявив, що війна РФ проти України має затяжний характер і створює ризики подальшого загострення. Про це він заявив під час слухань у комітеті Конгресу США із закордонних справ.

За словами Рубіо, російська армія зазнає значних втрат — близько 5 тисяч військових щотижня, а сама війна зайшла у «глухий кут», який водночас може призводити до нової ескалації через удари по території РФ.

Він також зазначив, що США продовжують підтримувати дипломатичні контакти навіть із державами-супротивниками. Зокрема, Рубіо підтвердив, що мав кілька розмов із главою МЗС РФ Сергій Лавров, підкресливши, що це є частиною «робочої дипломатії», а не поступками.

Рубіо додав, що Вашингтон і надалі намагається сприяти можливому діалогу між Києвом і Москвою, хоча Росія, за його словами, не демонструє готовності до суттєвих компромісів.

Як повідомляло раніше ForUa, очільник Офісу президента Кирило Буданов, який входить до української делегації щодо припинення російсько-української війни запевняє, що контакти з РФ за участі США тривають і зараз, попри відсутність публічних подій.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

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