США почали масово скасовувати візи іноземцям

Державний департамент США за один місяць вжив заходів для анулювання понад 600 віз іноземних громадян у межах боротьби з так званим «пологовим туризмом». Йдеться про схеми, за допомогою яких іноземці приїжджають до США для народження дитини, щоб вона отримала американське громадянство.

Держдепартамент створив спеціальну робочу групу, яка займається виявленням та припиненням діяльності мереж, що організовують пологовий туризм. Лише протягом одного місяця група ініціювала анулювання понад 600 віз громадян різних країн, заявив державний секретар США Марко Рубіо. Основне завдання робочої групи — перевіряти діяльність власників американських віз, виявляти незаконні схеми та притягувати до відповідальності тих, хто порушує американське законодавство.

За словами Рубіо, організатори таких схем допомагають іноземцям обходити американські візові правила. Вони можуть організовувати поїздки, проживання та медичне обслуговування, а в окремих випадках — використовувати підроблені документи. Мета таких поїздок — народження дитини на території США та отримання нею американського громадянства. «Американське громадянство не продається», — наголосив Рубіо.

Держсекретар заявив, що США використовуватимуть усі доступні інструменти для ліквідації мереж, пов’язаних із «пологовим туризмом», та захисту цілісності американського громадянства. Боротьба з «пологовим туризмом» є частиною ширшої міграційної політики адміністрації президента США Дональда Трампа.

Водночас реалізація таких обмежень стала предметом судових спорів у США. Адміністрація Трампа наполягає на необхідності посилення контролю за міграцією та запобігання використанню американської системи громадянства в обхід встановлених правил.

Як повідомляло раніше ForUa, раніше Трамп підписав укази, спрямовані на обмеження автоматичного набуття громадянства за правом народження для дітей, чиї батьки перебувають у США тимчасово або нелегально.