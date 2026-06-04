Дипломатичне фіаско: Німеччина провалила вибори до Радбезу ООН

Генеральна Асамблея ООН не обрала Німеччину до складу Ради Безпеки, віддавши перевагу Австрії та Португалії, повідомляє Politico. Для Берліна це стало несподіваним дипломатичним ударом, адже країна регулярно отримувала місце непостійного члена Радбезу кожні вісім років.

У МЗС Німеччини заявили, що одна з причин невдачі — позиція Берліна щодо підтримки Ізраїлю, яка могла вплинути на голосування частини країн. Також у німецькому МЗС звинуватили Росію у «кулуарній кампанії» проти країни через її підтримку України. За словами міністра закордонних справ Йоганна Вадефуля, Москва нібито намагалася послабити позиції Берліна на міжнародній арені та вплинути на результати голосування.

Водночас у самій Німеччині результат викликав різку політичну реакцію. Опозиція та частина коаліційних сил назвали поразку «дипломатичним фіаско» і ударом по міжнародному авторитету країни.

Перемогу натомість святкують у Лісабоні та Відні. Португалія наголосила на своїй ролі посередника в міжнародних процесах, а Австрія підкреслила нейтральний статус як ключову перевагу під час голосування. Також цього разу до Ради Безпеки вперше увійшов Киргизстан, який переміг у своїй регіональній групі.

Рішення ООН стало помітною перестановкою в дипломатичному балансі та викликало широкий резонанс у Європі.

Як повідомляло раніше ForUa, постійний представник РФ в ООН Василь Небензя заявив, що мирна угода з Україною нібито неможлива без виконання ключових вимог Кремля щодо НАТО та внутрішньої політики Києва.